Останки 16 красноармейцев найдены на месте разрушенного в войну хутора на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Поисковики обнаружили на Ставрополье останки 16 советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки найдены в окрестностях разрушенного в годы войны хутора Нортон, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Поисковая работа продолжается на Ставрополье в любое время года. Сейчас, когда регион отмечает 79-летие освобождения от фашистских захватчиков, в самом разгаре осенне-зимняя вахта памяти. Она проходит результативно. Активисты Ставропольского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в окрестностях хутора Нортон Степновского округа подняли останки 16 бойцов Красной армии", - написал он на своей странице в Instagram.

Хутор Нортон был разрушен в конце 1942 года во время ожесточенных боев с фашистскими войсками, оккупировавшими территорию Ставрополья. "Были обнаружены личные вещи, элементы обмундирования, снаряжения. С останками одного воина найдена медаль с номером. А значит, существует больше возможностей установить личность солдата. Планируется, что в мае останки наших бойцов торжественно, с воинскими почестями, будут преданы земле", - отметил Владимиров.

Глава региона отметил, что работа поискового движения будет продолжена. Специалисты сформировали план работы с выездами по территориям на 2022 год.