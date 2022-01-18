В Якутске отменили детские культурные мероприятия до 23 января

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Детские культурные мероприятия в Якутске отменены до 23 января, сообщается на сайте Минкультуры Якутии.

"В Якутске отменены все детские культурные мероприятия с 18 по 23 января. В частности, приостановлено проведение экскурсий, показов и прочего с участием школьников. Отменены показы детских спектаклей и других развлекательных событий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все детские спектакли и прочие мероприятия рекомендовано перевести в онлайн-формат. "Купленные заранее билеты, в том числе по "Пушкинской карте", можно вернуть через кассы учреждений, - уточнили в министерстве.

Власти региона отмечали, что за прошедшую неделю ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В Якутске наблюдаются крайне быстрые темпы распространения ковида. Все классы в городе, кроме девятых и одиннадцатых, перешли с 18 января на дистанционное обучение. За последние сутки в регионе выявлено 313 новых случаев заражения коронавирусом, из них 257 - в Якутске. Первый компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 76% взрослого населения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 78 818 случаев заражения коронавирусом, 73 906 человек выздоровели, умерли 1 832.