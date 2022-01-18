Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Поэт Анатолий Найман госпитализирован в реанимацию с обширным инсультом, сообщила во вторник журналист и литературный критик Анна Наринская.

"Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений", - написала она на своей странице в Facebook.

"Мы сейчас переводим его из одной реанимации в другую. Но прогнозы неутешительные", - добавила Наринская.

Поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман родился в 1936 году.