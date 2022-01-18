Власти Казахстана связывают рост заболеваемости COVID-19 c прошедшими беспорядками

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Беспорядки, которые произошли в Казахстане в начале января повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщил во вторник на брифинге вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

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"Только за последние сутки зарегистрировано 9 700 случаев [заражения]. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 20 раз. Прежде всего, рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране", - сказал он.

По его словам, наибольшее число заболевших отмечается в Нур-Султане, Алма-Ате, а также Карагандинской и Атырауской областях.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 1 071 130 случаев инфицирования коронавирусом, 973 637 пациентов выздоровели, 13 087 человек умерли. Население республики составляет более 19,1 млн человек.