В горах "Розы Хутор" открыли две новые трассы

СОЧИ, 18 января. /ТАСС/. Две новые трассы открыли на южном склоне курорта "Роза Хутор" в горах Сочи. Общая протяженность трасс на курорте достигла 105 км, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта во вторник.

"Гости курорта "Роза Хутор" впервые смогли воспользоваться двумя новыми трассами на самом популярном для катания южном склоне хребта Аибга. "Синяя" трасса для райдеров среднего уровня подготовки получила название "Календула", а "красная" для опытных горнолыжников и сноубордистов - "Черника". Их общая протяженность составляет 3 км, в итоге на курорте теперь доступно 105 км трасс (самая большая зона катания в России)", - сказал собеседник агентства.

Также на склоне запустили новый ленточный подъемник, он начал работать на высоте 1 950 метров. По словам заместителя генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергея Чернова, все 52 трассы сертифицированы специальными организациями.

"Также открыты два сноупарка. Один - на высоте 1 550 метров над уровнем моря, который предназначен как для новичков, так и для опытных райдеров, профессиональный Стешпарк, где фигуры сделаны в грунте с использованием деревьев и естественного ландшафта. Мы очень внимательно следим за пожеланиями гостей и каждый год совершенствуем инфраструктуру", - подчеркнул он.

Ранее на курорте были расширены трассы "Явор" и "Горизонт". В районе пересадки канатных дорог "Волчья скала", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.