СЖР передал Бербок обращение в связи с ограничениями работы российских журналистов в ФРГ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) во вторник на совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок передал обращение организации в адрес правительства Германии в связи с положением российских журналистов в этой стране.

"Уважаемая госпожа министр, мы бы хотели обратить ваше внимание и внимание нового кабинета министров Германии на опасность политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии. Мы от имени Союза журналистов России, которое объединяет в своих рядах более 80 тыс. членов по всей стране, подготовили официальное обращение. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы передать его вам, и надеемся, что вы внимательно его рассмотрите. Надеемся, что оно не сильно утяжелит вашу папку документов, с которой вы приехали в Москву", - сказал глава международного отдела союза Тимур Шафир, передавая документ немецкому министру.

Ранее, согласно информации RT, германский медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.