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Пандемия COVID-19

В Марий Эл развернули дополнительные детские койки в ковидных госпиталях из-за "омикрона"

В детской республиканской клинической больнице от коронавирусной инфекции лечатся 44 ребенка

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коечный фонд в детском отделении ковидного госпиталя в Марий Эл увеличен на 25 мест из-за риска роста распространения коронавирусной инфекции на фоне нового штамма "омикрон". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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"Коечный фонд был увеличен на 25 коек в детском отделении, и на данный момент в восьми инфекционных стационарах развернуто 570 коек", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что рост заболеваемости среди детей ковидом в регионе пока не наблюдается, но возрастает вероятность заражения из-за обнаружения в республике первых трех новых случаев "омикрона". В Минздраве сообщили, что на 18 января в детской республиканской клинической больнице от коронавирусной инфекции лечатся 44 ребенка, у всех состояние средней степени тяжести.

Во вторник пресс-служба главы региона сообщила ТАСС, что в Марий Эл выявили первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Заболевшие не были привиты, все они старше 50 лет.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 30 072 случая заражения коронавирусом, 28 275 пациентов выздоровели, 958 умерли. За сутки выявлено 54 случая заражения.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
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