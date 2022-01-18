Прокуратура пресекла многочисленные факты загрязнения водоемов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура в ходе масштабных проверок в сфере охраны водных ресурсов пресекла многочисленные факты загрязнения водоемов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По поручению президента России органами прокуратуры развернуты масштабные проверки исполнения законодательства в сфере охраны водных ресурсов, состояние которых имеет ключевое значение для здоровья граждан, развития отраслей промышленности и сельского хозяйства, - отметили в ведомстве. - По их результатам пресечены многочисленные факты загрязнения водных объектов, возмещен экологический ущерб".

В целях недопустимости истощения и загрязнения водных экосистем прокуроры в 40 регионах пресекли водопользование без разрешительных документов и сброс неочищенных стоков, в 25 регионах - нарушения режимов охранных зон. "Всего по итогам проведенных в 2021 году проверок органами прокуратуры установлено более 20 тыс. нарушений законов, в связи с чем внесено 7,5 тыс. представлений, предъявлено 2 тыс. заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 5 тыс. виновных лиц, возбуждено 45 уголовных дел", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что учитывая стратегическое значение водных систем страны, Генеральной прокуратурой России прокурорам поручено усилить надзор на данном направлении, использовать все имеющиеся правовые средства для понуждения правонарушителей к восстановлению экологических систем.