Водителям в Москве рекомендуют отказаться от поездок из-за непогоды

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте из-за последствий снегопада, гололедицы и плохой видимости. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе много снега, плохая видимость, возможно образование гололедицы. Все это будет затруднять движение транспорта в течение дня, влияя на скорость передвижения. <…> Просим всех крайне внимательно отнестись к непогоде! Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробки в Москве к вечеру достигнут восьми баллов. Основные затруднения ожидаются в основном в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Также водителей призвали быть внимательными при поездках на личных автомобилях, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон.