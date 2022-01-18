Выполнение плана по вакцинации от ковида в Липецкой области приблизилось к 95%

ТАСС, 18 января. Медики в Липецкой области привили от ковида 706,5 тыс. жителей региона, в том числе дважды 690 тыс. человек, что составляет 94,5% от плана по вакцинации взрослого населения. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 706,5 тыс. человек. Двукратно привито 690 тыс. человек", - сообщила она.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация для представителей некоторых профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. По данным пресс-службы администрации региона, ревакцинацию прошли более 195 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 86 500 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 229 человек, 2 941 умер. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В регионе создано 1 400 коек для пациентов с ковидом, из них 43% свободны, также разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.