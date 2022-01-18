Число купелей в Свердловской области в 2022 году уменьшат на 20%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Число купелей для крещенских купаний в Свердловской области уменьшено на 20% в 2022 году. Для купания оборудовали 90 мест, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

"На сегодняшний день уже согласовано 90 мест, где организованы купели. <…> Это чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. В прошлом году 112 купелей было организовано", - сказал Морозов.

Он уточнил, что такое решение связано с комплексом факторов. "С одной стороны, это да, ограничения, вызванные ковидом, массовое заболевание этой инфекцией. С другой стороны, это все идет среди недели, это тоже, по все видимости, повлияло. Есть заключение Роспотребнадзора о состоянии воды отрицательное", - отметил Морозов.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что безопасность крещенских купаний на водоемах Свердловской области будут обеспечивать более 1,5 тыс. человек: спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД.