Потратившую деньги из найденного кошелька москвичку осудили за кражу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москвичка, потратившая деньги из найденного на улице кошелька, была признана виновной в краже и оштрафована на 25 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции, пояснив, что осужденная не предприняла никаких действий для возвращения найденной вещи.

Женщина нашла у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами. Она потратила деньги, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции. Ее признали виновной в краже, оштрафовали на 25 тыс. рублей и обязали вернуть потерпевшему потраченные 40 тыс. Женщина оспорила приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях. Москвичка просила ее оправдать, утверждая, что найденный на улице около подъезда кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу имущества она не имела".

"Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - отметили в пресс-службе.