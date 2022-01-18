В Совфеде рассказали, что делать, если нет необходимого стажа для выхода на пенсию

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова советует россиянам, которые не добрали необходимый стаж для выхода на пенсию по старости, предоставить в органы Пенсионного фонда сведения о детях или добрать недостающий стаж за счет уплаты взносов.

"Когда нет стажа, варианты следующие: проверить по записям Пенсионного фонда, по своей памяти, своим документам, все ли периоды деятельности включены в стаж для назначения пенсии, то есть данные о всей ли работе есть в Пенсионном фонде. Далее, если стажа недостаточно, в обязательном порядке предоставить в органы Пенсионного фонда сведения о своих детях, потому что могут быть засчитаны в стаж периоды ухода за ребенком, это тоже вариант", - сказала Бибикова в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Она добавила, что у гражданина также есть возможность "доработать стаж и пенсионные коэффициенты".

"Этот порядок существует, он законодательно определен: он может в добровольном порядке, если нигде не работает, не состоит в системе обязательного пенсионного страхования, вступить в систему правоотношений, написать заявление в Пенсионный фонд и уплатить взносы, для того чтобы добрать необходимый стаж", - подчеркнула сенатор.

Кроме того, по словам Бибиковой, при нехватке стажа можно дождаться выплаты социальной пенсии, которая будет назначена независимо от стажа и пенсионных коэффициентов на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию по старости. В 2022 году для назначения пенсии по старости требуется 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента.

С 2019 года по 2028 год проходит переходный период по повышению пенсионного возраста. Так, в первом полугодии 2022 года пенсионного возраста достигнут женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 года, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно. Они получат право назначения страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, новая граница пенсионного возраста будет действовать до 2024 года, следует из федерального закона об индексации пенсий. Тогда пенсионный возраст женщин будет повышен сразу до 58 лет, и на пенсию смогут выйти родившиеся в 1966 году, а у мужчин - до 63 лет, и на пенсию будут выходить родившиеся в 1961 году.