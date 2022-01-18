Общество "Знание" продлило прием заявок на конкурс "Лига лекторов" до 31 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прием заявок на организованный российским обществом "Знание" конкурс "Лига лекторов" продлен до 31 января, сообщила пресс-служба общества.

"Подать заявку на участие во втором сезоне "Лиги лекторов" теперь можно до конца января. Это всероссийский конкурс для просветителей, организованный Российским обществом "Знание", где любой желающий может испытать свои силы в качестве лектора, прокачать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию", - подчеркнули в пресс-службе.

Регистрация на участие в конкурсе открыта на сайте www.znanierussia.ru/ligalektorov. Заявки принимаются по восьми направлениям: карьера и бизнес, естественные науки, наука и технологии, медиа и маркетинг, социально-гуманитарные науки, культура и искусство, экология и благотворительность, спорт и ЗОЖ.

Как отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, в настоящее время сообщество лекторов общества насчитывает более 7 тыс. человек. "В первом сезоне мы получили более 2 500 заявок из 80 регионов России. Финалисты конкурса уже принимают участие в наших просветительских проектах в качестве спикеров, мы обязательно продолжим активно сотрудничать с ними в этом году", - подчеркнул Древаль, которого цитирует пресс-служба общества.

Пятьдесят лучших лекторов по итогам конкурса получат по 500 тыс. рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента. Кроме того, у них появится доступ к комплексной образовательной программе в "Центре Знаний" на горе Машук в Пятигорске. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов, а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.