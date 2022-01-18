Действие режима ЧП с 19 января прекратится по всей территории Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 января. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайного положения прекратится на всей территории Казахстана с 19 января. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Ранее президентом [Казахстана Касым-Жомартом Токаевым] было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах. Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни", - написал Уали в Facebook.

Пресс-служба комендатуры Алма-Аты ранее сообщила, что действие режима чрезвычайного положения и комендантский час завершаются в городе с 19 января, при этом в Алма-Ате сохраняется самый высокий - "красный" - уровень террористической опасности.

"Комендатура города Алма-Аты сообщает, что 19 января года в 00:00 часов в Алма-Ате завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в комендатуре, в рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны. Продолжают действовать блокпосты.

"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям", - отмечается в сообщении.