Оренбургская область выделит 803 млн рублей на оборудование для новой детской больницы

ОРЕНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло решение о выделении 803 млн рублей из областного бюджета на закупку тяжелого оборудования в областную детскую клиническую больницу, которая строится в Оренбурге. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"На заседании регионального правительства утвердили решение о выделении 803 млн рублей из областного бюджета на закупку тяжелого оборудования в областную детскую клиническую больницу на ул. Гаранькина в Оренбурге. Ранее губернатор Денис Паслер давал соответствующее поручение главе регионального минфина", - сказано в сообщении.

Проведение конкурсных процедур начнется в феврале, уточнили в пресс-службе.

"У объекта высокая готовность. Главная задача - сохранение высоких темпов строительных работ на объекте. Руководители профильных министерств должны держать этот вопрос на контроле", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Строительство областной детской клинической больницы в Оренбурге началось в мае 2020 года. По данным Минстроя региона, сейчас физическая готовность объекта составляет уже 72%, завершено строительство каркасов зданий четырех блоков. Подрядчик должен завершить основные работы в четвертом квартале 2022 года. Больница расположена на 15 га, общая площадь трех пятиэтажных лечебных корпусов составляет 55 тыс. кв. м. Общая стоимость объекта вместе с оборудованием составит более 6 млрд рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, новая детская больница в Оренбурге будет учреждением третьего уровня, где на базе амбулаторного отделения, дневного и круглосуточного стационаров будут проводить диагностику, коррекцию лечения и направлять пациентов в больницы второго уровня, по месту жительства, не задерживая в Оренбурге, так как длительное пребывание в областном центре является проблемой для многих семей. Согласно распоряжению правительства РФ, больница в Оренбурге должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. Мощность медучреждения составит 430 коек.