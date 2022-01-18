Медведев заявил о наличии "серьезных вопросов" к качеству миграционного учета

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Качество миграционного учета в РФ вызывает "серьезные вопросы", проверки нередко выявляют нарушения в этой сфере, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Отмечу сегодня и отдельные нерешенные проблемы. Есть серьезные вопросы к качеству миграционного учета и государственного контроля за ним, прокурорские проверки нередко выявляют серьезные нарушения в этой сфере, люди далеко не всегда могут получить нормальные государственные услуги в сфере миграции, качественную медицинскую помощь", - сказал Медведев во вторник на совещании о мерах по повышению качества госуправления и предоставления госуслуг в сфере миграции.

Медведев указал на высокую потребность в единой платформе с данными о миграционных потоках, так как число мигрантов в РФ будет расти.