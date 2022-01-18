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Аксенов: Сирия прорабатывает организацию авиасообщения в Крым через Сочи, Анапу и Ереван

Глава Крыма отметил, что в настоящее время нет прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Власти Сирии прорабатывают вопросы организации авиасообщения с Крымом через аэропорты Сочи, Анапы и Еревана (Армения).

Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Прорабатывается перелет через Сочи, Анапу, Ереван", - сказал Аксенов, уточнив, что речь идет об авиасообщении с Сирией.

Глава Крыма отметил, что в настоящее время нет прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем. Он добавил, что власти полуострова готовы обсуждать предложения по организации перевозок.

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СирияРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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