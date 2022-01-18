Власти Тюменской области ожидают в регионе в 2022 году 3,3 млн туристов

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Поток туристов в Тюменскую область ожидается в 2022 году на уровне 3,3 млн человек, то есть планируется выход к допандемийным показателям посещаемости региона туристами. Об этом ТАСС сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Тюменскую область в 2021 году посетили почти 2,9 млн туристов из более чем 60 регионов России. Это почти на 30% выше уровня прошлого года. В 2022 году планируем вернуться к допандемийному уровню 2019 года - 3,3 млн туристов", - сказала Трофимова.

Как добавила глава департамента, более 70% туристического потока региона приходится на города Тюмень и Тобольск.