Управление ЗАГС Москвы предупредило о мошенниках, продающих красивые даты на свадьбы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Управление столичного ЗАГС предупредило о мошенниках, которые размещают на торговых интернет-площадках объявления о продаже красивых дат для регистрации брака. Это связано с большим спросом на февральские праздничные даты, рассказали ТАСС в пресс-службе управления.

"На торговых площадках в интернете стали появляться объявления о продаже дат регистрации брака. Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закрепленным за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.

Московские отделы ЗАГС советуют горожанам не следовать убеждениям мошенников о возможности покупки даты и выбирать другие свободные места в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг "Мои Документы".