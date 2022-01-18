Власти Адыгеи заявили, что план по вакцинации в республике выполнен почти на 70%

МАЙКОП, 18 января. /ТАСС/. План по вакцинации в республике Адыгея выполнен почти на 70%, иммунизацию от COVID-19 прошли около 200 тыс. жителей, сообщила пресс-служба главы Адыгеи во вторник по итогам участия Мурата Кумпилова в заседании президиума координационного совета при правительстве РФ под председательством Михаила Мишустина.

"Продолжается вакцинация населения. На 17 января в Адыгее привито 199 614 человек, что составляет 68,78% от общего числа лиц подлежащих вакцинации том числе вакцинировано 56 484 гражданина старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам заседания Кумпилов провел оперативное совещание с руководителями профильных ведомств республики. Республиканскому Минздраву было поручено обеспечить своевременную закупку и формирование необходимого запаса лекарств, а также усилить контроль за эффективностью работы поликлинического звена и службы скорой медицинской помощи. По словам главы республики, "необходимо изыскивать неиспользуемые резервы. Так, в случае нужды, бюджетные учреждения республики будут передавать часть своего автопарка для перевозки медиков".

По данным пресс-службы, в рамках совещания также было поручено уделить внимание бесперебойному функционированию кол-центров, включая обучение дополнительных операторов из числа волонтеров, обеспечение их питанием и транспортом.

"Это важное направление борьбы с пандемией. Качественная работа кол-центра позволит разгрузить персонал поликлинического звена. В свою очередь своевременное оказание амбулаторной помощи в поликлиниках снимет нагрузку на больницы", - цитирует пресс-служба Кумпилова.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у первых двух пациентов в Адыгее. По данным оперштаба, исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в 4 лабораториях республики. На 17 января выполнено 660 782 исследования. Всем пациентам с подтвержденным диагнозом "ковид", а также при подозрении на него с клиническими проявлениями внебольничной пневмонии, делается компьютерная томография легких (КТ). Задействовано 8 КТ-аппаратов, из них 4 - в инфекционных госпиталях, где исследования проводятся круглосуточно.