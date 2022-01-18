Детский омбудсмен считает, что за судимыми педофилами в РФ необходим особый контроль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поддерживает решение Госдумы о принятии закона о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. При этом она считает, что необходим также особый контроль со стороны силовиков за освободившимися из мест лишения свободы.

Госдума на заседании во вторник приняла закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

"Институт уполномоченного очень поддерживает этот законопроект, <…> но я понимаю, что здесь должны быть еще сопроводительные вещи, должен быть мониторинг тех, кто освободился. Это особый контроль со стороны органов силовых. Это действительно должна быть комплексная работа и одним законопроектом мы, в целом, улучшим ситуацию, но нужны дополнительные наработки", - сказала журналистам Львова-Белова во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

Она отметила, что у ведомств есть различные предложения, которые могут повлиять на улучшение ситуации. "У каждого ведомства есть свои предложения, <…> но это точно контроль. Это необходимо будет потом, оценив возможности ведомств, внедрять. Потому что исправительная колония их не перевоспитывает, и мы получаем вторичные такие случаи, мы получаем обеспокоенность родителей. Нужен какой-то контроль за геолокацией, где он находится, в каком режиме существует - это наша задача", - добавила Белова.