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Посол Белоруссии находится в лечебном учреждении Москвы на обследовании

В диппредставительстве сообщили, что состояние здоровья Владимира Семашко опасений не вызывает

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко находится на обследовании в лечебном учреждении Москвы, скоро приступит к работе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

"В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает. В ближайшее время посол приступит к работе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что глава белорусского диппредставительства в России был якобы госпитализирован в Москве с сердечным приступом.

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