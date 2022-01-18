Посол Белоруссии находится в лечебном учреждении Москвы на обследовании

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко находится на обследовании в лечебном учреждении Москвы, скоро приступит к работе. Об этом во вторник сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ.

"В настоящее время посол Белоруссии в Москве находится на обследовании в лечебном заведении Москвы. Его состояние опасений не вызывает. В ближайшее время посол приступит к работе", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что глава белорусского диппредставительства в России был якобы госпитализирован в Москве с сердечным приступом.