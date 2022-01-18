Аксенов заявил, что восстановлением Сирии намерены заняться три крымские компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Три крупные крымские компании намерены заняться восстановлением Сирии после войны, переговоры с ними находятся в завершающей стадии, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Делегация представителей экономического блока правительства Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самиром аль-Халилем в понедельник прибыла в Симферополь для участия в первом заседании совместной российско-сирийской рабочей группы. Во вторник также было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма.

"У нас и сегодня три предприятия крупных уже практически на выходе по результатам встречи, ожидаем подписания", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналистов, участвуют ли крымские компании в процессе восстановления Сирии.

Аксенов не уточнил, какие именно организации и чем займутся на территории Сирии. "Тут некоторые вещи для служебного пользования. <...> Как только ситуация поедет, мы объемы грузов, вообще что это за грузы, объемы, спецификацию, наименования мы все предоставим, понимание будет", - сказал Аксенов.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма в составе российской делегации было подписано соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.