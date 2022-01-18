В мире за неделю зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за минувшую неделю. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 18 млн случаев [заражения]", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, "следующие несколько недель будут критически важными" для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.

Омикрон-штамм коронавируса продолжает быстро распространяться в мире, сказал гендиректор. "Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы обеспокоены воздействием, которое "омикрон" оказывает на системы здравоохранения, которые уже истощены и перегружены", - подчеркнул он.

Гебрейесус расценил как "вводящее в заблуждение" утверждение, будто вызванное этим штаммом заболевание является "легким". "Не нужно ошибаться. "Омикрон" приводит к госпитализациям и смертям", - сказал он, напомнив, что "даже менее тяжелые случаи" болезни приводят к большому числу пациентов в больницах.

Согласно опубликованным ВОЗ в понедельник данным, в организацию с начала пандемии поступили сведения о 326 279 424 инфицированных и 5 536 609 умерших. Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 541 598 случаев заражения коронавирусом. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.