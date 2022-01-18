В Ингушетии сменили главврача перинатального центра после того, как пациентка впала в кому

МАГАС, 18 января. /ТАСС/. Главврача перинатального центра Ингушетии, где после родов женщина впала в состояние комы, сменили по инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Ранее в социальных сетях региона было распространено видео, на котором родственники одной из пациенток сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставлен диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз".

"Мы все следим за судьбой бывшей пациентки перинатального центра Мадины Аушевой. При сложившейся ситуации неизбежно кадровое решение, которое я сегодня и принял. С сегодняшнего дня перинатальный центр возглавит Мадина Хутиева, ранее работавшая врачом Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России", - написал Калиматов во вторник в официальном телеграм-канале.

По его словам, после огласки инцидента к руководству региона стали поступать жалобы и от других пострадавших женщин и их семей.

"На фоне этого случая стали поступать многочисленные жалобы жителей республики на некачественное медицинское обслуживание врачей, расследованием которых будут заниматься соответствующие органы", - добавил глава региона.

Ранее руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова инициировала проведение проверки в перинатальном центре Ингушетии, также в медучреждении с проверкой побывал вице-премьер региона, который взял расследование ситуации на личный контроль. Следственное управление СК РФ по региону начало доследственную проверку.