Мировой суд в Москве оштрафовал главреда "Новой газеты" и издание за отсутствие маркировки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи 359 в Москве назначил административные штрафы главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и газете за неуказание маркировки запрещенной организации, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Дмитрию Муратову решением суда назначен административный штраф в размере 4 тыс. рублей, а "Новой Газете" - 40 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Муратов и издание "Новая газета" признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности).

Официальными комментариями Муратова и представителей издания ТАСС пока не располагает.