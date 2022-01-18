В Дагестане открыли центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыли в Дагестане на базе колледжа архитектуры и строительства в Каспийске, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"Этот центр построен с целью воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. Будущее страны и республики находится в руках молодежи, в ваших руках, и зависит от вашего патриотического настроя, - цитирует пресс-служба обращение во время открытия исполняющего обязанности первого заместителя министра образования и науки региона Магомеда Абидова.

Планируется, что воспитанники центра, где расположены оборудованные тематические классы и казармы, будут познавать основы военной службы. К учебным сборам будут привлекаться обучающиеся образовательных организаций среднего общего образования и среднего профессионального образования. Продолжительность сборов составит пять дней.

Центр "Авангард" создан во исполнение решения президента РФ Владимира Путина по инициативе Министерства обороны РФ для проведения военных сборов юношей допризывного возраста.