Бывший агент ФБР считает, что приблизился к тайне гибели Анны Франк

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Бывший агент Федерального бюро расследований США Винс Пэнкок, возможно, приблизился к разгадке - кто выдал в 1944 году в Амстердаме нацистам Анну Франк, еврейскую девушку, автора дневника, в котором она рассказывала о жизни во время оккупации ее города гитлеровцами. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Группа под руководством Пэнкока пришла к выводу, что семью Франк мог выдать бизнесмен Арнольд ван ден Берг, который был членом созданного с согласия гитлеровцев Еврейского совета Амстердама. В обмен на содействие нацистам он, похоже, был освобожден от преследований - следователи не нашли его родственников в списках подлежащих отправке в концлагерь. И сам ван ден Берг жил в центре Амстердама. Его имя всплывало во время расследования гибели Анны Франк в 1963 году. В одной записке говорилось, что выживший отец Анны - Отто - упоминал о звонке неизвестного человека, который уже после войны сообщил, что его семью выдал гитлеровцам ван ден Берг.

Полученное свидетельство носит косвенный характер, и современный суд его бы не принял, говорит ветеран ФБР. "Но в таком давнем деле полученное свидетельство выглядит довольно убедительно", - считает Пэнкок.

Работа Пэнкока началась в 2016 году, когда к нему обратился кинематографист из Нидерландов. Его волновала история гибели Анны Франк и ее семьи, которую не смогли раскрыть ни участники двух расследований, проводившихся полицией в 1948 и 1963 годах, ни историки. Пэнкок сформировал группу в составе следователей, психологов, историков и журналистов, надеясь использовать в работе последние достижения в области криминалистики, включая искусственный интеллект. Много месяцев они провели в Амстердаме, работая в различных архивах, изучая письма, фотографии, карты, посещали дом, где жила Анна Франк со своими родителями.

Анна Франк и почти все ее родные погибли в концлагере. Но ее дневник, опубликованный при содействии отца в 1947 году, стал знаменитым на весь мир и был переведен на многие иностранные языки.