В Чечне ликвидированы 14 несанкционированных свалок по нацпроекту

ГРОЗНЫЙ, 18 января. /ТАСС/. Власти Чечни ликвидировали 14 несанкционированных свалок в рамках реализации проекта "Чистая страна", еще по трем объектам ведется подготовка проектно-сметной документации. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Мне очень приятно отметить, что Чеченская Республика лидирует среди всех субъектов страны по темпам реализации проекта "Чистая страна". В него включены 19 несанкционированных свалок. Еще по трем объектам ведется подготовка ПСД. Четырнадцать стихийных мест скопления мусора уже ликвидированы", - отметил Кадыров.

По его словам, реализация федерального проекта "Чистая страна" имеет особое значение для региона, поскольку является важным фактором обеспечения экологической безопасности населения. "В республике насчитывается еще 11 несанкционированных свалок. Они не могут быть включены в проект, поскольку находятся не в городской местности. Я поручил первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву проработать этот вопрос и изыскать средства для их ликвидации", - добавил он.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

В рамках проекта "Чистый воздух" планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах, в том числе в Норильске. Должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.