Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях нынешнего быстрого распространения в мире омикрон-штамма. Об этом он заявил во вторник на брифинге в Женеве, призвав мировое сообщество обеспечить равное распределению вакцин и других средств борьбы с инфекцией.

"Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения "омикрона" существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны", - отметил глава ВОЗ.

По его мнению, если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире, то человечество может вступить "во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства". "Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе", - сказал Гебрейесус. По его словам, в условиях распространения омикрона-штамма прививки "важны более чем когда либо". Хотя "вакцины, возможно, менее эффективны в предотвращении заражения и распространения "омикрона", чем это было в отношении предыдущих вариантов, они все еще исключительно хорошо предотвращают серьезное заболевание и смерть", - констатировал гендиректор.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила на брифинге об отсутствии научного подтверждение того, что здоровые взрослые и здоровые дети нуждаются в бустерных прививках от коронавируса.

Ранее Гебрейесус неоднократно критиковал неравное распределение вакцин от коронавируса в мире. На брифинге в Женеве 14 декабря он обратил внимание на применяемую в некоторых странах стратегию вакцинации бустерными дозами "всего взрослого населения" в ответ на появление омикрон-штамма. Глава ВОЗ подчеркнул, что пока нет свидетельств эффективности бустеров против этого варианта коронавируса.

Согласно опубликованным ВОЗ во вторник данным, в организацию с начала пандемии поступили сведения о 328 532 929 инфицированных и 5 542 359 умерших. За последние сутки зарегистрировано 1 586 889 случаев заражения и 5 255 летальных исходов.