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В Башкирии от коронавируса привили более 90% населения

Это 2 млн 265 тыс. жителей

ТАСС, 19 января. Более 90% от плановых показателей вакцинировано от коронавируса в Башкирии. Об этом во вторник сообщил глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24".

"В республике мы уже добились 91% по вакцинации от необходимых нам требований. Это 2 млн 265 тыс. жителей", - сказал он.

Хабиров добавил, что люди также начали активно ревакцинироваться. "Буквально за прошедшие сутки мы насчитали, что более 6 тыс. человек ревакцинировались", - уточнил он.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак сообщила о восьми подтвержденных случаях заражения штаммом "омикрон". Пять из них были выявлены у пассажиров самолета, прибывшего из Турции. По данным на 18 января, в Башкортостане выявили 23 случая заражения штаммом "омикрон".

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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