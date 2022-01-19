Православные христиане отмечают Крещение Господне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в среду отмечает один из двенадцати главных христианских праздников - Крещение Господне. Традиционные крещенские купания в эту ночь в ряде регионов России в связи с пандемией отменены, в других субъектах РФ они пройдут с соблюдением санитарных требований.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, Бог Отец глаголал с небес: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней. Ее пьют с молитвой натощак и окропляют ею людей и жилища.

В первые века христианства праздники Рождества и Крещения Господня отмечались в один день и имели одно общее название - Богоявление. Однако со временем были выделены два отдельных праздника, а дни между ними стали называть святками (святыми днями).

По толкованию учителей Церкви, период от Рождества до Крещения - это воспоминание о богоявлении в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы при крещении Христа в Иордане. В преддверии праздника патриарх Кирилл также напомнил о его смысле.

"Мы празднуем Богоявление, или Крещение Господне в Иордане, в память о великом событии евангельской истории, когда миру явилась Святая Троица, через человеческое естество соединенная со всем физическим миром. Троица, которая через воплощение Сына Божьего вошла в ткань, в плоть и кровь человеческого бытия, и даровала через Сына великую благодать всему миру. Благодать - это Божественная энергия, через которую Бог передает свою Божественную силу всему человеческому роду. И если в физическом мире без энергии нет ничего, то тем более в мире духовном ничто не может происходить без Божественной энергии", - сказал патриарх в проповеди после литургии.

Не обязанность, а традиция

Крещенские купания этой ночью пройдут и проходят в ряде регионов страны. Так, по данным ГУ МЧС по Владимирской области, на территории региона подготовлены 38 купелей - 24 майны на водных объектах и 14 стационарных купелей. Накануне праздника была проведена проверка всех этих объектов. Во Владимире, где традиционно окунается наибольшее количество верующих, будут функционировать две купели. МЧС и органы местного самоуправления обеспечат работу полевых кухонь с горячим чаем для обогрева граждан.

"Если окунание в прорубь - лишь повод доказать что-то окружающим, проявить себя, то это не подвиг. Подвиг - это жизнь, наполненная исполнением Божиих заповедей. Неприемлемо подходить к купанию как к простому обряду, который придает силы и смывает грехи. Отмечу, что на Крещение церковь не обязывает людей к купанию, это благочестивая традиция народа", - сказал журналистам клирик Свято-Казанского архиерейского подворья Владимира Александр Никитин.

Северо-Запад

В Санкт-Петербурге праздничные богослужения пройдут в среду утром во всех православных храмах города. Митрополит Варсонофий возглавит литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Архиерей в этот день также совершит чин великого освящения воды в центральной городской иордани, которая расположена в акватории Невы у Петропавловской крепости. В Петербурге специально подготовлены около 20 крещенских купелей в разных районах. Доступ желающих совершить погружение организован с учетом действующих противоэпидемических требований, с соблюдением социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди.

В регионах Северо-Западного федерального округа купания решили полностью не проводить только в Калининградской области, сообщили ТАСС в региональной епархии РПЦ. Еще в двух регионах купания пройдут в ограниченном формате. В Карелии их проведут только в Медвежьегорском, Сортавальском и Беломорском районах, в Петрозаводске заявок на проведение не поступало, сообщили ТАСС в администрации города. В Мурманской области купания проведут только в Мурманске, Мончегорском, Оленегорском и Ковдорском районах, а также в Печенгском муниципальном округе, ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск.

В Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях, а также в Коми и Ненецком автономном округе (НАО) купания пройдут во всех районах с соблюдением мер безопасности при пандемии коронавируса. Наиболее благоприятная обстановка для проведения купаний сложилась в НАО, где из-за морозов толщина льда на Печоре достигает 50-60 см, и в соседней Архангельской области, где на водоемах лед толщиной до 30 см. Во всех регионах купания пройдут под наблюдением спасателей.

Поволжье и Урал

В ряде регионов Приволжского федерального округа число купелей сокращено, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. В частности, в Оренбурге оборудовано одно место для купания на реке Урале, еще шесть купелей - в Оренбургском районе. Власти Пермского края отказались организовывать места для купания в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Ранее ограничительные меры на проведение массовых мероприятий на территории региона были продлены до 31 января. Кроме того, руководство краевого центра обратилось к Пермской епархии Русской православной церкви с просьбой исключить скопления людей, а также соблюдать предписанные правила безопасности и санитарные требования.

В преддверии праздника сотрудники МЧС выявляют несанкционированные места для купаний. В Ульяновске власти пошли навстречу верующим и внесли в список разрешенных мест праздничного омовения две купели, которые ранее не были санкционированными. Ими стали участок на реке Свияге возле Ульяновского государственного университета, где расположена станция моржевого плавания, а также пруд села Анненково.

"На водоемах Ульяновска есть несколько мест, где в ночь празднования Крещения Господня люди самостоятельно прорезают проруби, совершают массовые омовения. Эти точки традиционно считаются несанкционированными, но там дежурят полиция и сотрудники районных администраций. <...> Уверен, что инициативные группы верующих смогут изготовить короба безопасности, а мы окажем им помощь, изыщем для дежурства в этих местах медиков и спасателей, усиленных водолазами "Ульяновскводоканала", организуем освещение и расчистку подъездных путей", - цитирует пресс-служба администрации Ульяновска главу города Дмитрия Вавилина.

А глава Кургана Елена Ситникова призвала желающих окунуться в воду отказаться от посещения купели в случае, если недавно были перенесены ковид или любые простудные заболевания. В этом году для жителей Кургана крещенские купания будут организованы на Голубых озерах ввиду тонкого льда на Тоболе. Для транспортировки жителей специально будут пущены автобусы, курсирующие до места купелей каждые 30 минут с 09:00 до 23:00 (07:00-21:00 мск). Из-за сильных снегопадов на территории будет дежурить страховочный автомобиль, который в случае буксования какой-либо машины участников омовения сможет оказать необходимую помощь. Всего в регионе будет вырублено 38 купелей в 22 муниципальных образованиях.

В Свердловской области для проведения крещенских купаний выделили 90 мест в 45 муниципалитетах, их количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 20%. "Здесь, по всей видимости, несколько причин [уменьшения количества купелей]. С одной стороны, это ограничения, вызванные ковидом, с другой стороны, это все проходит в середине недели, это тоже, по всей видимости, повлияло", - уточнил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Алексей Морозов. Тем не менее дополнительных ограничений для проведения обряда, кроме тех, что уже действуют в области из-за распространения ковида, решили не принимать.

Южные регионы

В Северной Осетии к Крещению планируют открыть храм на территории штаба 58-й армии Южного Военного округа (ЮВО), который строился пять лет. Военнослужащие и гражданский персонал смогут посещать церковь не только по выходным и праздничным дням, сообщили в пресс-службе ЮВО. Кроме того, жители и гости республики смогут принять участие в крещенских купаниях на открытых водоемах в четырех местах, в частности в Свято-Успенском мужском монастыре (самом высокогорном монастыре России) в купели на реке Фиагдоне. На всех водоемах будут дежурить спасатели, добровольцы, бригады скорой помощи.

В Дагестане в этом году в ночь с 18 на 19 января будет проходить освещение вод Каспия, которое традиционно проходит на территории махачкалинского пляжа "Березка". В Роспотребнадзоре отметили, что ограничений, связанных с крещенскими купаниями, в регионе нет. В прошлом году крещенские купания были отменены в связи с эпидемической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора. В Хасавюрте будут установлены бассейны емкостью до 25 тонн. Властями города организован общественный транспорт, чтобы желающие могли присутствовать на службе и участвовать в крещенских купаниях.

В Ставрополе в праздник Крещения организуют три купели, на каждой из них будет проведен чин великого освящения воды. Все три купели представляют собой небольшие оборудованные бассейны под открытым небом, куда стекает вода из родников и источников. 19 января митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершит чин освящения воды на Сенгилеевском водохранилище, из которого город Ставрополь обеспечивается водой.

В Кисловодске традиционные крещенские купания пройдут в Зеркальном пруду Национального парка "Кисловодский", впервые для участников пройдут интерактивная программа и викторины по истории и традициям праздника. "Мы постарались сделать крещенские купания максимально безопасными и гостеприимными. Организуем горячий чай и кухню, сотрудники скорой помощи и МЧС будут дежурить у Зеркального пруда, а наши волонтеры раздадут пришедшим защитные маски во избежание распространения коронавирусной инфекции. Безопасность на празднике обеспечат сотрудники полиции и дружинники", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

На Кубани в этом году крещенские службы планируют проводить на территории более 500 храмов и часовен, крещенские купания пройдут более чем в 60 водоемах, а также почти в 50 купелях на территории храмов, причем в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий крещенские купания решено отменить. Все мероприятия будут проходить с соблюдением социальной дистанции. Допуск людей без масок ограничат, привлекут волонтеров с дезинфекторами для обработки рук.

В Свято-Владимирском кафедральном соборе Херсонеса Таврического с 7:30 до 10:00 пройдет Божественная литургия. После этого на площади перед храмом состоится великое освящение воды. Затем начнется крестный ход в сторону Карантинной бухты, где традиционно пройдет окунание верующих. Безопасность мероприятия обеспечат специалисты скорой помощи и спасатели МЧС, а в акватории бухты будут курсировать специальные катера. С тех пор как собор был полностью восстановлен, на праздник Крещения Господня в Херсонес Таврический приходят десятки тысяч верующих.

Сибирь

В этом году основной площадкой для купаний в Тюмени выбрано озеро Липовое. Как сообщили в пресс-службе Тобольской митрополии, также в праздник воду освящают в некоторых горячих источниках Тюменской области. В целях безопасности на застывшей глади рек и озер в период купаний могут находиться не более 50 человек, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на лед. В каждой палатке будут предусмотрены антисептики и запас защитных масок, находиться в палатке разрешено исключительно в масках. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 49 водных мест для купания: три из них не соответствуют микробиологическим показателям.

В Ханты-Мансийском автономном округе в нескольких городах отменили крещенские купания на открытых водоемах, в частности в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани и Мегионе в связи с тонким льдом на водоемах. По данным властей, толщина льда недостаточная для проведения купаний, мероприятие представляет опасность для жителей. В связи с этим купания пройдут только на территории храмов, где имеются оборудованные купели.

На купели под Димитровским мостом в центре Новосибирска организаторам - ГУ МЧС по Новосибирской области - помогут соблюдать антиковидные ограничения члены боевого братства краповых беретов "Братишка". "Они оказывают нам помощь в разграничении потоков и соблюдении антиковидных мероприятий. Мы их приглашали в прошлом году, нам очень понравился порядок работы с ними", - сказал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов.

Дальний Восток

Крещенские купания пройдут и в большинстве регионов Дальнего Востока. Отменены традиционные омовения только в Улан-Удэ, где зарегистрированы случаи заболевания штаммом "омикрон". В других районах Бурятии будут организованы купели с учетом мер профилактики распространения COVID-19 и только в тех местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности. Теплые палатки для обогрева установлены не будут, чтобы избежать массового скопления людей.

Ледовая обстановка в бухте Гертнера в пригороде Магадана не позволяет провести традиционный крестный ход с последующим освящением воды для купания. Прорубь для крещенских купаний подготовлена на реке Оле. В Сахалинской области 19 января пройдут службы в соборах и храмах епархии, затем в Южно-Сахалинске пройдет крестный ход, возглавит который архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. После его завершения начнутся традиционные купания в подготовленных прорубях. В теплых палатках можно будет получить горячий чай и угощения.

В Якутии крещенские купания пройдут в 11 муниципальных образованиях, в том числе Якутске, где ожидается до 39 градусов мороза. На территории Приморского края организуют 19 оборудованных крещенских купелей. "Безопасность населения в период проведения крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских", - сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

По информации представителей Амурской областной федерации "Аквайс-спорт", две проруби и одна иордань будут подготовлены на реке Зее в Благовещенске. Чтобы прорубить 90-сантиметровую толщу льда, пришлось привлечь трактор. В Хабаровском крае планируется организовать 18 мест омовения, действовать они будут только в светлое время суток. В ночь на 19 января в Еврейской автономной области обряд священного омовения можно будет совершить в четырех купелях, подготовленных на естественных водоемах.