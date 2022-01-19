Участницами финала российско-белорусского конкурса красоты стали 12 девушек

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Финал юбилейного XXX российско-белорусского конкурса красоты и творчества "Королева студенчества - 2021" пройдет в Ставрополе. Конкурсанткам, которыми станут 12 девушек, предстоит участвовать в интеллектуальном конкурсе и дефиле, сообщили журналистам в управлении по информационной политике Ставропольского края.

"В этом году конкурс примет 12 участниц из Республики Беларусь и России - победительниц национальных конкурсов. Их ожидают различные мероприятия, встречи и пресс-конференции с общественными и политическими лидерами. Финальное шоу включает не только интеллектуальный конкурс, но и яркую программу красочных дефиле", - сообщили в управлении.

Мероприятия конкурса в этом году пройдут в городе Ставрополе с 19 по 25 января. "Особенно ожидаемой частью мероприятия станет дефиле участниц в свадебных платьях. Самую талантливую и красивую девушку выберут в преддверии дня российского студенчества, 24 января", - поясняют в управлении.

Впервые конкурс состоялся в 1994 году в Минске. Организаторами в 2022 году выступают правительство Ставропольского края, Белорусский республиканский союз молодежи, Российский союз молодежи. Юбилейная конкурсная программа включает ряд дополнительных мероприятий. В частности, конкурсантки встретятся с успешными многодетными матерями.