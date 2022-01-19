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Пандемия COVID-19

Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску

Для урегулирования ситуации бортпроводникам пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики, из-за нежелания надевать маску. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"На борту самолета рейса Мале - Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

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