Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики, из-за нежелания надевать маску. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"На борту самолета рейса Мале - Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску. Для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.