Власти Боливии разрешили продажу препарата молнупиравир для лечения COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 января. /ТАСС/. Боливийские власти выдали разрешение на продажу в стране препарата молнупиравир, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник Минздрав.

"Национальное правительство через министерство здравоохранения и спорта разрешило продажу препарата молнупиравир, который используется для лечения COVID-19 и рекомендуется пациентам с симптомами легкой или средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как решило правительство Боливии, цена на молнупиравир в частных аптеках не может превышать "61,25 [$9] за единицу".

Этот экспериментальный противовирусный препарат разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics для лечения гриппа. Лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. Некоторые эксперты, как отмечают американские СМИ, ставят под сомнение эффективность и безопасность этого средства.