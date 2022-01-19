Эксперт: в РФ неофициально болевших ковидом в шесть раз больше сдавших положительный тест

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество россиян, неофициально переболевших ковидом, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей тест на коронавирус оказался положительным. При подсчете коллективного иммунитета необходимо учитывать всех переболевших, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет - только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших [ковидом], в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность. А таких по опыту минимум в шесть раз больше, чем выявленных по тестам", - отметил Жемчугов.

По его словам, такой подход позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам.