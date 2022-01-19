В РФ за год почти на 30% увеличилось количество преступлений, связанных со взяточничеством

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Почти на 30% больше в прошлом году в России зарегистрировано преступлений, связанных со взяточничеством, чем в 2020-м, следует из материалов статистики МВД за январь-декабрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, согласно данным ведомства, в 2021 году зарегистрировано более 18 тыс. 590 преступлений, связанных со взяточничеством, что на 27,8% больше, чем в 2020 году. При этом из них свыше 5 тыс. преступлений приходится на факты получения взятки, почти 4,5 тыс. - на дачу взятки, более 2 тыс. - посредничество. На мелкое взяточничество приходится более 7 тыс. преступлений. По сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года это больше на 20,3%, 23,3%, 40,7% и 33,3% соответственно.

Всего в России в 2021 году зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности, что почти на 14% больше, чем в 2020 году.