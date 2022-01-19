В России в прошлом году каждое четвертое преступление было совершено в пьяном виде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Каждое четвертое расследованное преступление в РФ в прошлом году было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения, следует из материалов статистики МВД России за январь - декабрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,1%) - в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать второе (3,1%) - несовершеннолетними или при их соучастии", - говорится в материалах.

Согласно данным МВД, всего в минувшем году организованными группами или преступными сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 26,5% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем в 2020 году в России 30,6% преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения, 3,7% - несовершеннолетними или при их соучастии. При этом количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, почти не изменилось. В 2020 году на их долю пришлось 59,8%.