Крещенские купания на Дальнем Востоке прошли с эпидемиологическими ограничениями

ТАСС, 19 января. Традиционные крещенские купания прошли в большинстве регионов Дальнего Востока в ночь с 18 на 19 января. Эпидемиологическая обстановка не позволила организовать купели на Камчатке и в Улан-Удэ (столице Бурятии), сообщили ТАСС в региональных органах власти.

"В Хабаровском крае к празднованию Крещения Господня подготовили 21 купель, где православные верующие могут совершить обряд омовения с соблюдением мер безопасности. Вблизи всех официально открытых мест купаний организовано дежурство бригад экстренных оперативных служб. Обязательными являются и профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - сообщается на сайте правительства региона. Подход к купелям организован по принципу соблюдения социальной дистанции, а в палатках для обогрева можно находиться только в масках.

В Амурской области на водоемах крупных городов было организовано 12 мест для купаний. В Благовещенске оборудованы две купели на реке Зее, ночью в них окунулись несколько сотен человек, наблюдались очереди из людей, укутанных в полотенце, но столпотворений не возникло. Омовения в проруби продолжатся в среду до 20:00 (14:00 мск). В Якутии организованы 20 прорубей, во вторник в Якутске по традиции в крещенскую купель окунулся глава республики Айсен Николаев.

В Сахалинской области в соборах и храмах епархии проходят праздничные службы. Крестный ход в этом году отменили из-за пандемии. В местах крещенских купаний подготовлены проруби и палатки, горячий чай и угощения. В Магаданской области из-за тонкого льда отменен крестный ход в бухте Гертнера. Прорубь для крещенских купаний подготовлена на реке Оле, холодный ветер и мороз до минус 20 градусов не останавливает колымчан от совершения традиционного обряда.

В Приморье крещенские купания проходят без происшествий, в регионе организовали 19 купелей, в том числе в центре Владивостока и на острове Русском. По данным Примгидромета, в праздничную ночь в крае местами шел небольшой снег, скорость ветра составила 6-11 метров в секунду, на побережье она достигала 20 метров в секунду. Температура воздуха составила от минус 22 до минус 27 градусов, в горных районах до минус 32 градусов, на побережье 12-17 градусов мороза.

В Биробиджане обустроен крещенский городок. Военные установили палатки для обогрева и переодевания верующих. В Забайкалье оборудовали 23 купели, спасатели развернули пункты обогрева и полевую кухню. На Чукотке крещенские купания прошли в четырех населенных пунктах.