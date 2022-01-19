В Москве 19 января ожидаются облачная погода, гололедица и до девяти градусов мороза

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус девяти градусов ожидаются в Москве 19 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет семь-девять градусов мороза. В ночь на 20 января температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 11 - минус шести градусов. В ночь на 20 января столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.