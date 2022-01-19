В Тихом океане и Беринговом море возле Камчатки ожидаются девятиметровые волны

ТАСС, 19 января. Штормовое предупреждение продлили в районе Алеутского округа на Камчатке, в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются сильные волны. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с середины дня 19 января 2022 года до середины дня 20 января 2022 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) сохранится опасное волнение моря высотой восемь-девять метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для населенных пунктов, расположенных на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. При этом повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. Руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

В среду на Камчатке облачная погода, небольшой снег. На севере региона преимущественно без осадков. Из-за непогоды закрытой остается дорога от Рыбоконсервного завода - 66 до аэропорта Крутоберегово в Усть-Камчатском районе полуострова.