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Пандемия COVID-19

В Венесуэле установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Выявлено 2090 случаев

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 января. /ТАСС/. Венесуэльские медики выявили за сутки более 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Это стало самым высоким показателем с начала пандемии, сообщила во вторник исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

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"В Венесуэле сегодня зарегистрировано рекордное с момента появления первого заболевшего COVID-19 в стране число случаев (2 090)", - написала она в Twitter. В связи с ростом заболеваемости вице-президент призвала венесуэльцев "усилить меры предосторожности, чтобы защититься от этого крайне заразного штамма", имея в виду "омикрон".

По данным властей Венесуэлы, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 450 тыс. человек, умерли свыше 5,3 тыс. В конце декабря прошлого года президент Николас Мадуро заявил, что в республике вакцинированы 87% жителей.

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