Посещаемость столичных фитнес-клубов восстановилась до показателей начала 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посещаемость столичных фитнес-клубов в первую половину января 2022 года показала цифры, аналогичные уровню допандемийного периода 2020 года, из-за отказа многих горожан от путешествий в условиях пандемии. При этом некоторые объекты даже продемонстрировали рост показателя на 5-10%, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

"Москва открыла год с показателями, аналогичными началу января 2021 года. В столице ситуация лучше, чем в регионах. В целом посещаемость восстановилась до показателей начала 2020 года, а в каких-то клубах даже выросла на 5-10%. В самом платежеспособном городе люди в новогодние каникулы в основном уезжают за границу, а этом году многие не смогли этого сделать и свое свободное время стали тратить на занятия фитнесом", - рассказали в пресс-службе.

В то же время в Московской области посещаемость клубов в первые недели января 2022 года была на 17% ниже по сравнению с 2020 годом, а в среднем по рынку в РФ она оказалась "ниже в пределах 5% либо аналогична такому же периоду января 2021 года".

Главными трендами наступившего года, а также последующих нескольких лет представители отрасли назвали формат автоматизированных клубов, без персонала или с ограниченным количеством персонала. В период пандемии главная задача для фитнес-клубов - восстановить бизнес, поэтому еще одной общей тенденцией для всех сегментов в начале 2022 года стал "растущий спрос на клубные карты с коротким сроком действия".

"Со второй декады декабря 2021 года люди стали постепенно возвращаться в фитнес, несмотря на ввод ковидных ограничений в ряде регионов осенью прошлого года. Это хорошая тенденция. Сейчас фитнес-клубы концентрируют свое внимание на оптимизации расходной части, удержании и возвращении клиентов, в том числе путем предложения клубных карт с коротким сроком действия с помесячной оплатой", - отметила президент АОФИ Ольга Киселева, слова которой привели в пресс-службе.