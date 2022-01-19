В домах Москвы в 2022 году заменят более 2,2 тыс. лифтов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве. Всего планируется заменить 2,2 тыс. подъемников, сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году планируем заменить более 2,2 тыс. лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего лифтов обновим в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах", - сказал он.

Заместитель мэра напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы.

"Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", - добавил он.

Также Бирюков отметил, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тыс. лифтов.