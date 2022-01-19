Спасатели ЦВО начали подготовку к запускам и посадкам "Союзов МС" в тайге под Красноярском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) начали готовиться к обеспечению безопасности запусков и посадок космических кораблей "Союз МС", которые состоятся в марте и сентябре 2022 года, в ходе сборов в Красноярском крае в условиях сибирской тайги. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Личный состав авиационных спасателей в рамках стартовавшего в Красноярском крае учебного сбора начал подготовку к участию в четырех операциях по обеспечению безопасности запусков и посадок космических кораблей. В условиях сибирской тайги военные спасатели отработают десантирование с парашютом из вертолета Ми-8 с предельно малых и средних высот от 200 до 2 500 метров на площадки ограниченного размера, а также беспарашютное десантирование с вертолета", - говорится в сообщении.

Кроме этого, парашютно-десантную подготовку пройдет молодой летный состав. Лейтенанты отработают вынужденное покидание воздушного судна и десантирование с помощью парашюта Д-1-5У.

Учебно-методические сборы завершатся в первой половине февраля, в них задействованы молодой летный состав, авиационные спасатели, фельдшеры и летчики военно-транспортного вертолета Ми-8. В 2022 году авиационные спасатели примут участие в поисково-спасательном обеспечении запусков космических кораблей "Союз МС-21" и "Союз МС-22", а также посадок спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС-19" и "Союз МС-21".