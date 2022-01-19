Крещенские купания организовали более чем в 200 купелях Сибири

ТАСС, 19 января. Организованные крещенские купания проходят более чем в 200 купелях в регионах Сибири. Многие субъекты сократили количество мест для купания из-за недостаточно толстого льда на водоемах и пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в региональных главках МЧС.

"Рядом муниципальных образований принято решение об отказе от проведения обряда купания. <...> В 11 муниципалитетах оборудовано 13 купелей", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Пресс-служба правительства региона уточнила, что в крупных городах - Иркутске, Братске, Усть-Илимске и других - крещенские купания решено не проводить из-за недостаточно прочного льда и сложной эпидемической ситуации.

По данным МЧС, в Хакасии организовано 12 купелей. В Омской области - 35, рассказали в региональном ГУ МЧС. На водоемах Республики Алтай и Алтайского края организовано 59 таких мест. В Кузбассе из-за нестабильной ледовой обстановки число купелей сократили с планируемых 63 до 54, тогда как в Новосибирской области, напротив, их количество по сравнению с прошлым годом выросло с 24 до 33. Как объяснил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов, это сделано для того, чтобы избежать появления неорганизованных мест для купания, которые могут быть опасны.

Из-за коронавирусных ограничений отменены крещенские купания в Туве и Томской области. В Красноярском крае они не будут проводиться в региональном центре, а также в Норильске и на Таймыре.

Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне - 19 января (6 января по старому стилю). Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник также называют Богоявлением. В Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. По традиции в Крещение верующие окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга.