Опрос: голосовые сообщения и мемы больше всего раздражают россиян в рабочих чатах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудников российских компаний в рабочих чатах больше всего раздражают голосовые сообщения и мемы. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного 13 по 18 января среди 1 810 жителей страны в возрасте 18-55 лет.

Как показало исследование, больше всего людей, которые общаются по работе в различных чатах через интернет, раздражают (множественный выбор вариантов ответа): голосовые сообщения - 31%, мемы - 18%, поздравительные открытки и видео - 41%, неграмотность коллег - 32%, непристойная и отталкивающая лексика - 22%, перепалки, споры - 22%, разбивка одного предложения на несколько отдельных сообщений - 28%, обсуждение личной жизни - 17%, переписка во внеурочное время - 25%, слишком частые сообщения - 30%.

Как показало исследование, 90% всех респондентов постоянно присутствуют в рабочих чатах. Наиболее популярными мессенджерами, которые россияне используют для переписки, оказались WhatsApp - 54%, Telegram - 17%, Viber - 12%, Microsoft Teams - 4%, Skype - 3%, Slack - 2%, ICQ - 2%.

Респонденты указали и на главные проблемы, которые периодически возникают у них из-за онлайн-общения по трудовым задачам: напряженность и недомолвки в отношениях с руководством - 15%, ссоры с коллегами - 12%, выговоры от начальства - 10%.

Около 45% из опрошенных россиян, которые присутствуют в рабочих чатах, признались, что вынуждены следить за сообщениями от коллег и начальства даже в период своего отпуска. Жесткого регламента на общение придерживаются в компаниях у 36% респондентов - суммарно около двух часов в трудовые будни, у 12% опрошенных переписка может длиться весь рабочий день, но только в его пределах.