Опрос: усталость от пандемии стала основной причиной ментальных проблем россиян

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Неизвестность во время пандемии и связанные с ней ограничения вошли в топ причин ментальных проблем россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией AIBY в декабре среди 1 700 человек из 85 регионов России.
Исследование показало, что основной причиной, негативно влияющей на ментальное здоровье россиян, стала усталость от пандемии. Непрекращающиеся ограничения больше всего беспокоят 28% опрошенных. Среди важных факторов эмоциональной нестабильности россияне назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки "найти себя" (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовая депрессия (7%).
С нарушениями ментального здоровья россияне справляются по-разному. Большая часть (53%) держат проблемы при себе, а каждый пятый (20%) делится проблемами с друзьями. Каждый десятый россиянин готов рассказать о проблемах с эмоциональным фоном родителям (9%) и только 6% работают над волнующими их вопросами с психологом.
Как справляться
Среди инструментов заботы о ментальном здоровье абсолютное большинство мужчин и женщин называют музыкальные и вербальные медитации, АСМР-тренировки и сказки. При этом исследование выявило отличия в предпочитаемых механиках у мужчин и у женщин. В то время как мужчины всех возрастов склонны использовать белый шум для восстановления ментального баланса, среди женщин этот инструмент популярностью не пользуется.
Женщины для улучшения эмоционального фона предпочитают использовать звуки природы, духовные медитации и работу с психологом. Гейминг как метод заботы о ментальном здоровье предпочитают респонденты младше 35 лет обоих полов.
Для борьбы с выгоранием самым эффективным инструментом большинство россиян считают смену работы. Более трети (35%) готовы уволиться, чтобы восстановить мотивацию и эмоциональный фон. Среди других способов победить выгорание респонденты называют радикальную смену образа жизни и "начало с чистого листа" (23%), путешествие (19%), шопинг (18%) и уход в декрет (5%).
Мнение психологов
"У нас пока мало развита культура психологического консультирования. Это связано и с тем, что население не доверяет психологам, потому что плохо знакомо с их работой. Сокращать дистанцию между человеком, нуждающимся в помощи, и психологом можно повышением доступности и качества психологических услуг, оказываемых государственными учреждениями, активной социальной рекламой, направленной на просвещение в области психологической помощи, упорядочиванием деятельности психологов на территории РФ. Пересмотром программ и стандартов подготовки психологов-практиков. Все это принципиально важно включать в нацпроект "Здравоохранение", - отметил генеральный директор психологического центра "Квартет", кандидат психологических наук, доцент МГМУ им. И.М. Сеченова Антон Сорин.
По его мнению, чтобы сделать работу с психологом более доступной, государство могло бы расширять количество программ, позволяющих бесплатно или льготно получать необходимую психологическую помощь по примеру Московской службы психологической помощи.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов Ольга Китаина добавляет, что ментальное здоровье можно отнести к направлению профильного нацпроекта "Усиление профилактической направленности здравоохранения".
"К нему как раз можно отнести ментальное здоровье. Работа над его качеством может стать важной частью профилактики общего состояния здоровья граждан, а также поможет повысить стрессоустойчивость, качество жизни и работоспособность," - отмечает Китаина.
По опыту своей практики психолог Аннета Орлова отмечает, что когда человек принимает решение обратиться к психологу, к сожалению, он "часто уже находится в том состоянии, что надо уже идти к доктору".
"К сожалению, у людей зрелого возраста есть ограничения на эту тему (забота о своем ментальном здоровье). Молодое поколение часто уже в 20 лет понимает эту потребность. Психология помогает человеку реализовывать себя, чувствовать опору внутри себя, чтобы встречаться с вызовами внешней среды. Уровень тревожности [в пандемию] у людей сейчас очень высокий, поэтому потребность в психологах будет только расти," - резюмирует психолог Анетта Орлова.
О нацпроекте
Нацпроект "Здравоохранение" предполагает развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьбы с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
Президент России Владимир Путин поручил правительству включить в нацпроект "Здравоохранение" целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.