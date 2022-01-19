Опрос: усталость от пандемии стала основной причиной ментальных проблем россиян

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Неизвестность во время пандемии и связанные с ней ограничения вошли в топ причин ментальных проблем россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией AIBY в декабре среди 1 700 человек из 85 регионов России.

Исследование показало, что основной причиной, негативно влияющей на ментальное здоровье россиян, стала усталость от пандемии. Непрекращающиеся ограничения больше всего беспокоят 28% опрошенных. Среди важных факторов эмоциональной нестабильности россияне назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки "найти себя" (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовая депрессия (7%).

С нарушениями ментального здоровья россияне справляются по-разному. Большая часть (53%) держат проблемы при себе, а каждый пятый (20%) делится проблемами с друзьями. Каждый десятый россиянин готов рассказать о проблемах с эмоциональным фоном родителям (9%) и только 6% работают над волнующими их вопросами с психологом.

Как справляться

Среди инструментов заботы о ментальном здоровье абсолютное большинство мужчин и женщин называют музыкальные и вербальные медитации, АСМР-тренировки и сказки. При этом исследование выявило отличия в предпочитаемых механиках у мужчин и у женщин. В то время как мужчины всех возрастов склонны использовать белый шум для восстановления ментального баланса, среди женщин этот инструмент популярностью не пользуется.

Женщины для улучшения эмоционального фона предпочитают использовать звуки природы, духовные медитации и работу с психологом. Гейминг как метод заботы о ментальном здоровье предпочитают респонденты младше 35 лет обоих полов.

Для борьбы с выгоранием самым эффективным инструментом большинство россиян считают смену работы. Более трети (35%) готовы уволиться, чтобы восстановить мотивацию и эмоциональный фон. Среди других способов победить выгорание респонденты называют радикальную смену образа жизни и "начало с чистого листа" (23%), путешествие (19%), шопинг (18%) и уход в декрет (5%).

Мнение психологов

"У нас пока мало развита культура психологического консультирования. Это связано и с тем, что население не доверяет психологам, потому что плохо знакомо с их работой. Сокращать дистанцию между человеком, нуждающимся в помощи, и психологом можно повышением доступности и качества психологических услуг, оказываемых государственными учреждениями, активной социальной рекламой, направленной на просвещение в области психологической помощи, упорядочиванием деятельности психологов на территории РФ. Пересмотром программ и стандартов подготовки психологов-практиков. Все это принципиально важно включать в нацпроект "Здравоохранение", - отметил генеральный директор психологического центра "Квартет", кандидат психологических наук, доцент МГМУ им. И.М. Сеченова Антон Сорин.