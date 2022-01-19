В Ялте восстановили работу общественного транспорта после непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Общественный транспорт в Ялте восстановил работу, прерванную накануне из-за понижения температуры и обледенения дорог, однако днем возможны отклонения от графиков движения, сообщила в Telegram-канале мэр Янина Павленко.

ГУ МЧС по Крыму распространяло на 17 января штормовое предупреждение, ожидался снег, шквалистый ветер, гололедица. Во вторник был организован развоз населения по домам машинами горадминистрации, в здании мэрии открыли пункт обогрева. В школах в среду отменены занятия.

"Обстановка в городе стабильная, - заверила Павленко. - Посыпка улиц продолжается, в помощь прибыла техника от республики. Утром на линии вышел практически весь общественный транспорт (пока кроме маршрутов №144 и 21). Однако, учитывая, что сложные погодные условия сохраняются, возможны отклонения от графика".

По ее словам, "три многоквартирных дома были отключены от электроснабжения - "Крымэнерго" оперативно провело ремонтные работы - электроэнергия восстановлена". "Сегодня через управляющие компании проведем работу с населением по соблюдению разрешенной мощности. Пункт обогрева в администрации работал всю ночь - людей развозили до начала одиннадцатого. Ночью обращений не было. Дежурство также было организовано по поселкам", - уточнила мэр.